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Полузащитник «Атлетико» Льоренте сделал предложение своей девушке на стадионе клуба

09:48
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Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте сделал предложение своей девушке Патрисии Ноарбе на стадионе своей команды «Ванда Метрополитано».

«На свете нет лучше спутницы в жизни», — написал у себя в Instagram Льоренте, опубликовав видео того, как его девушка ответила согласием на его предложение.

Публикация от Marcos Llorente (@marcosllorente)

Патрисия Ноарбе также отреагировала на это событие, опубликовав пост в Instagram.

«Маркос говорил, что день, когда он попросит меня выйти за него замуж, будет самым счастливым в моей жизни. Этот день был вчера. Я должна была поехать с ним на стадион на одно мероприятие, а в итоге испытала что-то особенное. До сих пор не могу поверить в это», — написала Ноарбе.

Маркос Льоренте и Патрисия Ноарбе встречаются с июня 2013 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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