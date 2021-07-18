Полузащитник «Атлетико» Льоренте сделал предложение своей девушке на стадионе клуба

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте сделал предложение своей девушке Патрисии Ноарбе на стадионе своей команды «Ванда Метрополитано».

«На свете нет лучше спутницы в жизни», — написал у себя в Instagram Льоренте, опубликовав видео того, как его девушка ответила согласием на его предложение.

Патрисия Ноарбе также отреагировала на это событие, опубликовав пост в Instagram.

«Маркос говорил, что день, когда он попросит меня выйти за него замуж, будет самым счастливым в моей жизни. Этот день был вчера. Я должна была поехать с ним на стадион на одно мероприятие, а в итоге испытала что-то особенное. До сих пор не могу поверить в это», — написала Ноарбе.

Маркос Льоренте и Патрисия Ноарбе встречаются с июня 2013 года.