Куман считает, что «Барселоне» не хватало Месси в матче с «Эйбаром»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не понимает, как его команда не обыграла «Эйбар» в матче 16-го тура чемпионата Испании (1:1). Также он добавил, что каталонцам не хватало Лионеля Месси.

— Нам не хватало Лео, который создает разницу, — цитирует Marca Кумана. — Мы не понимаем, как это возможно, что сегодня не выиграли. Мы создали много моментов, не забили пенальти и пропустили гол, который был их единственным ударом по воротам.