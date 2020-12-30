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Куман считает, что «Барселоне» не хватало Месси в матче с «Эйбаром»

03:50
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не понимает, как его команда не обыграла «Эйбар» в матче 16-го тура чемпионата Испании (1:1). Также он добавил, что каталонцам не хватало Лионеля Месси.

— Нам не хватало Лео, который создает разницу, — цитирует Marca Кумана. — Мы не понимаем, как это возможно, что сегодня не выиграли. Мы создали много моментов, не забили пенальти и пропустили гол, который был их единственным ударом по воротам.

Барселона — Эйбар

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