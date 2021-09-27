Куман пропустит матч с «Атлетико». «Барселона» не просила сократить его дисквалификацию

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман пропустит гостевой матч 8-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», сообщает AS.

58-летний тренер из Нидерландов был дисквалифицирован на две игры после удаления в матче с «Кадисом» (0:0).

Игру с «Леванте» (3:0) Куман уже пропустил. Однако «Барса» не будет обращаться в Апелляционный комитет с просьбой сократить отстранение тренера.

Матч «Атлетико» — «Барселона» состоится 2 октября.