Тони Кроос рассказал о проблемах со здоровьем

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о своем самочувствии после восстановления от травмы.

31-летний немец в этом сезоне пока не провел ни одного матча.

«Рад восстановиться, так как без боли не мог провести ни одну тренировку на протяжении 6-7 месяцев. Сейчас у меня хорошие ощущения. Не играл с 29 июня, так что мне нужно набрать игровой ритм. Но самое важное, что меня теперь ничто особенно не беспокоит. Сейчас уже можно говорить о матчах», — цитирует Крооса Goal.

Перед началом сезона у 31-летнего немца была диагностирована лобалгия (синдром с хронической болью в паху). В августе хавбек перенес операцию.