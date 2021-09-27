Тони Кроос рассказал о проблемах со здоровьем
12:39
Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о своем самочувствии после восстановления от травмы.
31-летний немец в этом сезоне пока не провел ни одного матча.
«Рад восстановиться, так как без боли не мог провести ни одну тренировку на протяжении 6-7 месяцев. Сейчас у меня хорошие ощущения. Не играл с 29 июня, так что мне нужно набрать игровой ритм. Но самое важное, что меня теперь ничто особенно не беспокоит. Сейчас уже можно говорить о матчах», — цитирует Крооса Goal.
Перед началом сезона у 31-летнего немца была диагностирована лобалгия (синдром с хронической болью в паху). В августе хавбек перенес операцию.
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