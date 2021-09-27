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Тони Кроос рассказал о проблемах со здоровьем

12:39
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о своем самочувствии после восстановления от травмы.

31-летний немец в этом сезоне пока не провел ни одного матча.

«Рад восстановиться, так как без боли не мог провести ни одну тренировку на протяжении 6-7 месяцев. Сейчас у меня хорошие ощущения. Не играл с 29 июня, так что мне нужно набрать игровой ритм. Но самое важное, что меня теперь ничто особенно не беспокоит. Сейчас уже можно говорить о матчах», — цитирует Крооса Goal.

Перед началом сезона у 31-летнего немца была диагностирована лобалгия (синдром с хронической болью в паху). В августе хавбек перенес операцию.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора

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