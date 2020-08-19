Куман официально представлен в качестве главного тренера «Барселоны»

Роналд Куман официально возглавил «Барселону». Каталонский клуб провел специальную презентацию, которая была посвящена новому главному тренеру.

Контракт с 57-летним нидерландским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, Куман выступал за каталонцев в качестве игрока с 1989 по 1995 год. Всего за клуб он провел 254 матча, в которых забил 83 мяча и отдал 5 голевых передач. С каталонцами он стал четырехкратным чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.