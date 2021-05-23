Куман объяснил, почему «Барселона» не смогла выиграть чемпионат Испании

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, почему команда не смогла выиграть чемпионат Испании.

«Нам досталась уже собранная команда. И для меня этот состав не на том уровне, который мы хотели бы иметь в «Барселоне». Многие в клубе разделяют эту позицию.

Проблема заключалась в том, что мы смогли сократить отставание от «Атлетико» в начале 2021 года и блестяще выиграли Кубок Испании. С этого момента надежды и ожидания стали слишком высокими. Нельзя спрашивать вдвойне с команды, которая только развивается», - приводит слова Кумана журналист ESPN Самюэл Марсден в Twitter.

Koeman (cont): 'The problem was the inroads we made on (Atletico's) lead at the start of 2021 & the brilliant Copa del Rey win. From there, perhaps the hope and expectation increased too much. You can't ask for a double from a team that's still developing" — Samuel Marsden (@samuelmarsden) May 22, 2021

22 мая «Атлетико» в 38-м туре ла лиги обыграл «Вальядолид» на выезде со счетом 2:1 и сохранил первое место. «Реал» в параллельной встрече с тем же счетом победил дома «Вильярреал» и занял второе место. «Барселона» стала третьей.