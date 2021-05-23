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Куман объяснил, почему «Барселона» не смогла выиграть чемпионат Испании

08:43
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, почему команда не смогла выиграть чемпионат Испании.

«Нам досталась уже собранная команда. И для меня этот состав не на том уровне, который мы хотели бы иметь в «Барселоне». Многие в клубе разделяют эту позицию.

Проблема заключалась в том, что мы смогли сократить отставание от «Атлетико» в начале 2021 года и блестяще выиграли Кубок Испании. С этого момента надежды и ожидания стали слишком высокими. Нельзя спрашивать вдвойне с команды, которая только развивается», - приводит слова Кумана журналист ESPN Самюэл Марсден в Twitter.

22 мая «Атлетико» в 38-м туре ла лиги обыграл «Вальядолид» на выезде со счетом 2:1 и сохранил первое место. «Реал» в параллельной встрече с тем же счетом победил дома «Вильярреал» и занял второе место. «Барселона» стала третьей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

27%

1.57

Ф1 (0)

20%

1.51

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1.89
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
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ИТБ1 (1.5)

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1.70

1X

21%

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П2

16%

2.65
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68

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