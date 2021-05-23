Куман объяснил, почему «Барселона» не смогла выиграть чемпионат Испании
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, почему команда не смогла выиграть чемпионат Испании.
«Нам досталась уже собранная команда. И для меня этот состав не на том уровне, который мы хотели бы иметь в «Барселоне». Многие в клубе разделяют эту позицию.
Проблема заключалась в том, что мы смогли сократить отставание от «Атлетико» в начале 2021 года и блестяще выиграли Кубок Испании. С этого момента надежды и ожидания стали слишком высокими. Нельзя спрашивать вдвойне с команды, которая только развивается», - приводит слова Кумана журналист ESPN Самюэл Марсден в Twitter.
22 мая «Атлетико» в 38-м туре ла лиги обыграл «Вальядолид» на выезде со счетом 2:1 и сохранил первое место. «Реал» в параллельной встрече с тем же счетом победил дома «Вильярреал» и занял второе место. «Барселона» стала третьей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю