Гвардиола – о Месси: «Он лучший. Его мастерство безгранично»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем Лионеле Месси, с которым вместе работал в «Барселоне».

«Он очень силен. Он лучший. Это касается и его характера, его менталитета. Он никогда не проигрывал тренировочные матчи, а если вдруг это и случалось, то он уходил с занятия.

Игроков с таким менталитетом было четверо или пятеро в истории. К тому же он способен играть где угодно, его мастерство безгранично», – приводит слова Гвардиолы Calciomercato со ссылкой на Bobo TV.

В сезоне-2020/21 чемпионата Испании Месси стал лучшим бомбардиром. 33-летний аргентинец забил 30 голов в 35 матчах. «Барселона» заняла третье итоговое место.