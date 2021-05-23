Гвардиола – о Месси: «Он лучший. Его мастерство безгранично»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем Лионеле Месси, с которым вместе работал в «Барселоне».
«Он очень силен. Он лучший. Это касается и его характера, его менталитета. Он никогда не проигрывал тренировочные матчи, а если вдруг это и случалось, то он уходил с занятия.
Игроков с таким менталитетом было четверо или пятеро в истории. К тому же он способен играть где угодно, его мастерство безгранично», – приводит слова Гвардиолы Calciomercato со ссылкой на Bobo TV.
В сезоне-2020/21 чемпионата Испании Месси стал лучшим бомбардиром. 33-летний аргентинец забил 30 голов в 35 матчах. «Барселона» заняла третье итоговое место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/guardiola-messi-il-piu-forte-di-tutti-i-tempi-ecco-come-e-nato-i-91574
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