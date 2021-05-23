Зидан поздравил «Атлетико» с чемпионским титулом
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поздравил «Атлетико» с победой в чемпионате Испании.
«Я опустошен, потому что мы не смогли стать чемпионами. Тем не менее, нужно поздравить «Атлетико», эта команда заслужила титул. Любая команда, которая заканчивает чемпионат на первом месте, заслуживает титул. Также я должен поблагодарить своих футболистов и наших болельщиков, которые поддерживали команду весь сезон. Я думаю, что они могут гордиться нашими игроками, которые сделали все, что было в их силах», — приводит Goal слова Зидана.
«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз в истории, набрав 86 очков в 38 матчах. «Реал» занял второе место с 84 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/my-mood-is-gutted-zidane-proud-of-madrid-efforts-after-title/pxw78eh0qm4612sdjgydj4w0d
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