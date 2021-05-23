Зидан поздравил «Атлетико» с чемпионским титулом

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поздравил «Атлетико» с победой в чемпионате Испании.

«Я опустошен, потому что мы не смогли стать чемпионами. Тем не менее, нужно поздравить «Атлетико», эта команда заслужила титул. Любая команда, которая заканчивает чемпионат на первом месте, заслуживает титул. Также я должен поблагодарить своих футболистов и наших болельщиков, которые поддерживали команду весь сезон. Я думаю, что они могут гордиться нашими игроками, которые сделали все, что было в их силах», — приводит Goal слова Зидана.

«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз в истории, набрав 86 очков в 38 матчах. «Реал» занял второе место с 84 очками.