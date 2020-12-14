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Куман — о победе над «Леванте»: «Месси снова решил исход матча»

01:56
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (1:0).

— Мы прибавляли и выглядели все лучше по ходу матча, так что заслужили победу, — приводит слова Кумана El Chiringuito TV. — Соперник старался не давать возможностей Месси, но он снова решил исход матча. Впереди много матчей. Нам надо поднять уровень нашей эффективности.

— Вы выпустили третьего центрального защитника в конце матча.

— Если остается мало времени, а соперник добавляет игроков в атаку, то нужно защищать результат. Когда ведешь 1:0, в матче наступает такой момент, когда нужно оборонять этот счет.

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