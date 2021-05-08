Защитник «Реала» Рамос получил травму
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос получил травму левой ноги, сообщается на официальном сайте мадридцев 8 мая. После медицинского обследования у 35-летнего испанского футболиста был диагностирован тендиноз полуперепончатой мышцы ноги.
Ранее, 5 мая, Рамос принял участие в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).
В текущем сезоне защитник провел 21 встречу за «Реал», забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Parte m?dico de Sergio Ramos.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2021
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