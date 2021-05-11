«Барселона» может уволить Кумана по окончании сезона
08:10
Руководство «Барселоны» думает о том, чтобы уволить Роналда Кумана с поста главного тренера по окончании сезона, сообщает ESPN.
По данным источника, специалиста может не спасти то, что клуб станет чемпионом страны. В клубе считают, что стиль игры Кумана не подходит на долгосрочную основу.
За три тура до конца сезона-2020/21 «Барселона» набрала 75 баллов и расположилась на 3-м месте. Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года.
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