«Барселона» может уволить Кумана по окончании сезона

Руководство «Барселоны» думает о том, чтобы уволить Роналда Кумана с поста главного тренера по окончании сезона, сообщает ESPN.

По данным источника, специалиста может не спасти то, что клуб станет чемпионом страны. В клубе считают, что стиль игры Кумана не подходит на долгосрочную основу.

За три тура до конца сезона-2020/21 «Барселона» набрала 75 баллов и расположилась на 3-м месте. Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года.