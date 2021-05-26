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Куман может остаться в «Барселоне»

00:35
Роналд Куман. Фото Reuters
Роналд Куман. Фото Reuters
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Руководство «Барселоны» может оставить Роналда Кумана на посту главного тренера. Агент голландского специалиста Роб Янсен провел встречу с президентом клуба Жоаном Лапортой.

«Ощущения положительные. Это хорошо, что Роналд может остаться дольше в клубе. Но мы еще не так далеко продвинулись, впереди еще будут переговоры», — сказал Янсен в интервью Telegraaf.

Ранее появилась информация, что в клубе считают, что стиль игры Кумана не подходит на долгосрочную основу.

По итогам сезона-2020/21 «Барселона» набрала 79 очков и заняла 3-е место в ла лиге. Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года.

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