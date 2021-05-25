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Фернандо Торрес решил возобновить карьеру

20:31
Фернандо Торрес. Фото 90min.com.
Фернандо Торрес. Фото 90min.com.
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Испанский нападающий Фернандо Торрес принял решение о возобновлении карьеры игрока. Об этом сам футболист сообщил в своем Instagram 25 мая.

«Я могу представить свою жизнь только в том случае, если я играю, — написал испанец. — Поэтому я решил вернуться. В пятницу я сообщу, где именно».

Публикация от ??? ??? (@fernandotorres)

37-летний испанец объявил о завершении карьеры 21 июня 2019 года. Ранее он выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и японский клуб «Саган Тосу».

В составе «Атлетико» он выиграл Лигу Европы, с «Челси» — Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании.

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