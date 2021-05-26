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«Реал» ведет переговоры с Кунде

04:04
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«Реал» ведет переговоры с «Севильей» по защитнику Жюлю Кунде, сообщает Santi Aouna. 22-летний француз имеет действующий контракт до 2024 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Кунде сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу. Также он впервые получил вызов в основную сборную Франции и может сыграть на Евро-2020.

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