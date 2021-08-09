Пике раскритиковал руководство «Барселоны» из-за ухода Месси

Защитник «Барселоны» Жерар Пике раскритиковал менеджмент клуба после ухода аргентинца Лионеля Месси.

«В последние годы менеджмент команды был неважным. Нас за это наказали, но мы носим футболку «Барселоны» и должны бороться», — передает слова Пике AS.

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Футболист покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.

8 августа Месси провел прощальную пресс-конференцию на «Камп Ноу», где не смог сдержать слез.

Сообщалось, что Месси согласовал контракт с «ПСЖ» и отправится в Париж на медобследование.