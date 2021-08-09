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Пике раскритиковал руководство «Барселоны» из-за ухода Месси

10:39
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике раскритиковал менеджмент клуба после ухода аргентинца Лионеля Месси.

«В последние годы менеджмент команды был неважным. Нас за это наказали, но мы носим футболку «Барселоны» и должны бороться», — передает слова Пике AS.

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Футболист покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.

8 августа Месси провел прощальную пресс-конференцию на «Камп Ноу», где не смог сдержать слез.

Сообщалось, что Месси согласовал контракт с «ПСЖ» и отправится в Париж на медобследование.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/08/08/primera/1628459842_750605.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MQ%3D%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjI%3D

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