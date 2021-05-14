Кросс находится в изоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом
Полузащитник «Реала» Тони Кроос находится в изоляции, сообщает официальный сайт клуба.
31-летний немец контактировал с человеком, который заразился коронавирусом. Тесты самого Крооса дали отрицательный результат.
О продолжительности карантина полузащитника неизвестно. Ближайшая игра «Реала» состоится 16 мая против «Атлетика». Начало – в 19:30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/en/news/2021/05/14/official-announcement-toni-kroos
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