Зидан хочет покинуть «Реал» летом из-за моральной усталости
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост по окончании сезона независимо от того, станет ли команда чемпионом Испании, сообщает TeleMadrid.
По данным источника, 48-летний специалист хочет уйти из «Реала», так как морально и физически устал от напряжения.
Зидан возглавил «Реал» в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридский клуб — с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании. В этом сезоне ла лиги «Реал» в 36 турах набрал 78 баллов и расположился на 2-м месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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