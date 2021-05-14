Зидан высказался о возможном конфликте с Марсело
10:06
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 36-го тура ла лиги с «Гранадой» (4:1) прокомментировал информацию о конфликте с защитником Марсело Виейрой.
«Марсело испытывал некоторый дискомфорт, поэтому мы не хотели рисковать», — цитирует Зидана ESPN.
Ранее в СМИ писали, что футболист недоволен своим положением в клубе. На одной из последних тренировок между игроком и Зиданом произошел конфликт по вопросам тактики защиты. Именно поэтому он пропустил матч с «Гранадой».
В этом сезоне 33-летний бразилец принял участие в 15 матчах, отметившись 2 результативными передачами.
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