Зидан высказался о возможном конфликте с Марсело

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 36-го тура ла лиги с «Гранадой» (4:1) прокомментировал информацию о конфликте с защитником Марсело Виейрой.

«Марсело испытывал некоторый дискомфорт, поэтому мы не хотели рисковать», — цитирует Зидана ESPN.

Ранее в СМИ писали, что футболист недоволен своим положением в клубе. На одной из последних тренировок между игроком и Зиданом произошел конфликт по вопросам тактики защиты. Именно поэтому он пропустил матч с «Гранадой».

В этом сезоне 33-летний бразилец принял участие в 15 матчах, отметившись 2 результативными передачами.