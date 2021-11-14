Денис Черышев полностью восстановился от травмы и сможет сыграть с «Реал Сосьедадом»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал «СЭ» о состоянии сына.

«Денис чувствует себя хорошо, тренируется с командой. По разговорам с ним вижу, что все в порядке. У него случился рецидив, поторопили немножко с возвращением в строй. Всякое бывает, но сейчас уже все нормально», — сказал Черышев «СЭ».

Черышев получил повреждение 12 сентября в матче против «Осасуны». 17 октября он вышел на замену в матче с «Барселоной», но затем снова выбыл из строя.

Всего на счету 30-летнего россиянина пять матчей в нынешнем сезоне чемпионата Испании и одна голевая передача.