«Арсенал» продолжает следить за ситуацией Асенсио в «Реале»

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио, сообщает Daily Star. Лондонский клуб попытается подписать футболиста в январе.

«Арсенал» хотел подписать Асенсио летом, однако тогда предложение «канониров» было отклонено. Сейчас лондонский клуб снова хочет пригласить футболиста.

Ранее появилась информация, что игрок недоволен своим положением в мадридском клубе. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Асенсио принял участие в 6 матчах, отыграв всего 140 минут, и забил 3 гола во встрече с «Мальоркой» (6:1).