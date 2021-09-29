«Арсенал» продолжает следить за ситуацией Асенсио в «Реале»
18:03
«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио, сообщает Daily Star. Лондонский клуб попытается подписать футболиста в январе.
«Арсенал» хотел подписать Асенсио летом, однако тогда предложение «канониров» было отклонено. Сейчас лондонский клуб снова хочет пригласить футболиста.
Ранее появилась информация, что игрок недоволен своим положением в мадридском клубе. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.
В этом сезоне Асенсио принял участие в 6 матчах, отыграв всего 140 минут, и забил 3 гола во встрече с «Мальоркой» (6:1).
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