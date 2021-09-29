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«Арсенал» продолжает следить за ситуацией Асенсио в «Реале»

18:03
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«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио, сообщает Daily Star. Лондонский клуб попытается подписать футболиста в январе.

«Арсенал» хотел подписать Асенсио летом, однако тогда предложение «канониров» было отклонено. Сейчас лондонский клуб снова хочет пригласить футболиста.

Ранее появилась информация, что игрок недоволен своим положением в мадридском клубе. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Асенсио принял участие в 6 матчах, отыграв всего 140 минут, и забил 3 гола во встрече с «Мальоркой» (6:1).

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Иван Шитик все материалы автора

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