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Сегодня, 18:18

Криштиану Роналду начал тренироваться на базе «Реала»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий Криштиану Роналду замечен на базе «Реала», сообщает Relevo.

Футболист получил разрешение от мадридского клуба на то, чтобы поддерживать физическую форму в тренировочном комплексе «Вальдебебас». Игрок занимался отдельно от футболистов «Реала», которые проводили тренировку под руководством Карло Анчелотти.

Источник отмечает, что Роналду не контактировал с игроками «Королевского клуба», по крайней мере, этого не было на базе команды. Сообщается, что «Реал» в данный момент не заинтересован в том, чтобы вступить в переговоры с 37-летним португальцем.

Криштиану Роналду является свободным агентом — в ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон. В СМИ появлялась информация о том, что форвард может продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

На ЧМ-2022 Роналду вместе со сборной Португалии дошел до четвертьфинала, в котором команда уступила Марокко (0:1). Нападающий забил 1 гол в 5 матчах на турнире.

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П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

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Криштиану Роналду
Футбол
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2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
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 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
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