«МЮ» может этой зимой купить Морату

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в чемпионат Англии, сообщает журналист Роб Доусон. Ранее футболист играл в «Челси».

По данным источника, в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед», который занимается поиском форварда на замену Криштиану Роналду, который ранее покинул команду, разорвав контракт.

Руководство «МЮ» также рассматривает таких игроков, как Коди Гакпо из ПСВ и Гонсалу Рамуш из «Бенфики».

Мората выступает в «Атлетико» с 2019 года, в 2020-м он был отправлен в аренду в «Ювентус». Летом 2022 года он вернулся в мадридский клуб. В этом сезоне 30-летний испанец провел 14 матчей в ла лиге, забив 5 голов и сделав 1 ассист.