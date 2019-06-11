Коутинью разочарован своим выступлением за "Барселону" в прошедшем сезоне

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью признался, что разочарован своей игрой в минувшем сезоне. Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец хочет покинуть клуб.

- Мой сезон не был хорошим, - приводит слова Коутинью Marca. - Мои выступления оказались намного хуже, чем я ожидал. Но единственный способ обрести уверенность и улучшить ситуацию - это усердно работать. Этим я и намерен заняться.

В минувшем сезоне Коутинью провел 54 матча за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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