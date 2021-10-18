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Коутинью: «Никто не знает, сколько я настрадался, когда восстанавливался от травмы»

15:29
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью прокомментировал победу над «Валенсией» (3:1) в матче девятого тура чемпионата Испании.

«Победа очень важна для команды, потому что пока все складывается не так, как мы бы хотели, — приводит слова Коутинью Diario Sport. — Никто не знает, сколько я настрадался, когда восстанавливался от травмы. Шрам сделал меня сильнее. А этот забитый мяч после столь продолжительной паузы для меня очень важен. Сейчас я настроен на борьбу больше, чем когда-либо, и настроен вернуть сильнейшего Коутинью».

После девяти туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 15 очков и расположилась на седьмом месте в турнирной таблице. «Валенсия» с 12 очками идет на девятой позиции.

В нынешнем сезоне Коутиню провел пять матчей в чемпионате Испании и забил один мяч.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/coutinho-ganas-mejor-philippe-12284005

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