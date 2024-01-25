Копмейнерс летом может стать игроком «Ювентуса»

Полузащитник «Аталанты» Тен Копмейнерс может перейти в «Ювентус» этим летом, сообщает известный инсайдер Джанлука ди Марцио.

По данным источника, туринцы готовы заплатить за голландца 40 миллионов евро плюс бонусы.

В этом сезоне Копмейнерс забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 26 матчах за «Аталанту». Трансферная стоимость хавбека оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро.