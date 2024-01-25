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25 января, 10:18

Главный тренер Хави не исключил уход из «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Хави.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что покинет клуб, если команда будет показывать неудовлетворительные результаты.

24 января «Барса» в дополнительное время уступила «Атлетику» из Бильбао (2:4) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Я сказал, что если мы не будем соответствовать уровню конкурентоспособности, то для меня будет нормально покинуть свой пост. Мы в большом клубе — в «Барселоне». Мы боролись и много работали. Если вы не побеждаете, то тренер в опасности», — цитирует Хави Marca.

На данный момент «Барселона» отстает от «Реала» на 7 очков в турнирной таблице ла лиги, а от лидирующей «Жироны» — на 8.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
12
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
13
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 - : -
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 - : -
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 - : -
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 - : -
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
 - : -
28.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
29.01 23:00
Хетафе – Гранада
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