Источник: «Зенит» не устраивают предложения «Севильи» и «Аль-Шабаба» по переходу Кассьерры

Нападающий Матео Кассьерра может остаться в РПЛ до конца сезона-2023/24, сообщает Sport24.

По информации источника, у сине-бело-голубых есть два официальных предложения по футболисту — от «Севильи» и «Аль-Шабаба». Однако оба предложения не устраивают питерский клуб. Отмечается, что «Зенит» не планирует расставаться с форвардом в зимнее трансферное окно.

Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. В текущем сезоне 26-летний колумбиец провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 14 голами и 2 результативными передачами.

«Зенит» по итогам 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками.

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