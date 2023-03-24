Клюйверт назвал игрока, который поможет «Барселоне» выйти на новый уровень

Бывший нападающий сборной Нидерландов Патрик Клюйверт рассказал, что нужно сделать «Барселоне» для того, чтобы выйти на новый уровень.

«Я в курсе, что «Барселона» должна в первую очередь думать о соблюдении финансовых правил, однако клубу нужен еще один нападающий. Одного Левандовски мало. Мне очень нравится португалец Рамуш. Гонсалу крут как в сборной, так и в «Бенфике». Еще один форвард вывел бы «Барсу» на новый уровень», — передает слова Патрика AS.

Гонсалу Рамуш выступает за «Бенфику» с октября 2020 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл за «орлов» 36 матчей, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.