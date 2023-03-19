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Сегодня, 19:16

Клубы АПЛ и «Реал» следят за полузащитником «Сельты» Вейгой

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Полузащитник «Сельты» Габри Вейга находится в сфере интересов нескольких топ-клубов АПЛ и мадридского «Реала», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, скауты этих команд уже несколько раз посещали матчи «Сельты», чтобы последить за выступлениями Вейги. В его контракте с испанским клубом есть опция выкупа в размере 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел 25 матчей в ла лиге, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вейги в 10 миллионов евро.

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ФК Реал
ФК Сельта
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«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
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«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 25 21 2 2 47-8 65
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Севилья 25 7 7 11 29-40 28
14
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
15
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
16
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
17
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
18
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
19
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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38 тур
17.03 23:00
Вальядолид – Атлетик
 1 : 3
18.03 16:00
Альмерия – Кадис
 1 : 1
18.03 18:15
Р. Вальекано – Жирона
 2 : 2
18.03 20:30
Эспаньол – Сельта
 1 : 3
18.03 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 0
19.03 16:00
Бетис – Мальорка
 1 : 0
19.03 18:15
Осасуна – Вильярреал
 0 : 3
19.03 18:15
Р. Сосьедад – Эльче
 2 : 0
19.03 20:30
Хетафе – Севилья
 - : -
19.03 23:00
Барселона – Реал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 18 2 3
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