Хавбек «Реала» Кроос считает, что Азара не стоит жалеть

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о положении одноклубника Эдена Азара в команде. В этом сезоне бельгиец сыграл лишь в трех матчах.

«Не думаю, что у Эдена плохая жизнь. Стоит пожалеть людей, у которых времена хуже. Дело не в деньгах, просто я никого не жалел в футболе.

Я думаю, что жалость неуместна. Я очень хорошо знаю Эдена, мы часто разговариваем, но мне жаль только тех, кто попал в очень плохую ситуацию, а Азар не из их числа», — цитирует Крооса Diario AS.

В текущем сезоне 32-летний бельгиец сыграл 7 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. В последний раз Азар выходил на поле 3 января в матче Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).