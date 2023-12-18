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Сегодня, 17:47

Кике Санчес Флорес возглавил «Севилью»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Севилья» объявила о назначении Кике Санчеса Флореса новым главным тренером команды.

58-летний специалист подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Предыдущим клубом Санчеса Флореса был «Хетафе», специалист работал в команде с октября 2021 года по апрель 2023 года.

До Санчеса Флореса «Севилью» тренировал Диего Алонсо. Он возглавлял команду с октября 2023 года и был отправлен в отставку 16 декабря.

«Севилья» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 очками в 16 матчах.

Ранее появлялась информация о том, что новым главным тренером «Севильи» может стать Гильермо Абаскаль, работающий в московском «Спартаке».

Футбол
ФК Севилья
Кике Санчес Флорес
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«Барселона» собирается усилить полузащиту в зимнее трансферное окно
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
2
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 16 11 1 4 32-16 34
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Лас-Пальмас 17 7 4 6 15-14 25
9
 Хетафе 17 6 7 4 21-20 25
10
 Валенсия 17 5 5 7 18-22 20
11
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 17 4 4 9 23-33 16
15
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
16
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
17
 Севилья 16 2 7 7 20-24 13
18
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 17 0 5 12 17-39 5
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Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
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Атлетик – Атлетико
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Севилья – Хетафе
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Валенсия – Барселона
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17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 0 : 0
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