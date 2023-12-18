Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:37

Источник: Абаскаль может стать главным тренером «Севильи»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить «Севилью», информирует VamosMiSevilla.

По данным источника, специалист есть в шорт-листе клуба. Помимо него в списке также значатся Диего Мартинес, Маноло Хименес, Филипп Монтанье и Кике Санчес Флорес. Последний является главным кандидатом.

16 декабря «Севилья» объявила об увольнении Диего Алонсо, он возглавлял команду с октября. После 17 туров ла лиги команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Вместе с командой он провел 67 матчей, одержав 34 победы при 20 поражениях и 13 ничьих. Его соглашение с российским клубом истекает летом 2025 года.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Источник: https://www.vamosmisevillafc.com/
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Читайте также
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти — о победе над «Вильярреалом»: «Это была одна из лучших игр «Реала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
2
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 16 11 1 4 32-16 34
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Лас-Пальмас 17 7 4 6 15-14 25
9
 Хетафе 17 6 7 4 21-20 25
10
 Валенсия 17 5 5 7 18-22 20
11
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 17 4 4 9 23-33 16
15
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
16
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
17
 Севилья 16 2 7 7 20-24 13
18
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 17 0 5 12 17-39 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 1 : 0
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 0 : 3
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 1 : 1
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 0 : 0
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 1 : 1
17.12 23:00
Реал – Вильярреал
 4 : 1
18.12 23:00
Жирона – Алавес
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 10
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 14 1 0
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости