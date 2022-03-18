Каземиро оценил шансы «Реала» на победу в чемпионате Испании

Полузащитник «Реала» Каземиро высказался о шансах команды выиграть чемпионат Испании.

«Большая часть сезона ла лиги еще впереди, на кону 30 очков. Впереди у «Реала» матч с «Барселоной», лучшей «Барсой» в этом сезоне. А потом еще девять игр.

Мы думаем о победе в каждом из оставшихся матчей, начиная с «Барселоны». Мы знаем, что у нас очень значительное преимущество, но впереди еще десять туров», — приводит слова Каземиро As.

Матч «Реала» с «Барселоной» состоится 20 марта в 23:00 по московскому времени.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 66 очками. «Барселона» идет на третьем месте и отстает от лидера на 15 очков.