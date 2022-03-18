Оярсабаль выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль выбыл до конца сезона в связи с разрывом крестообразной связки, говорится на официальном сайте баскского клуба.

Сообщается, что Оярсабаль получил повреждение во время утренней тренировки. Как показало медицинское обследование, полузащитник получил разрыв связки левого колена. В ближайшие дни ему предстоит операция. Сроки восстановления не уточняются.

В сезоне-2021/22 Оярсабаль провел за «Реал Сосьедад» 33 матча во всех турнирах. Забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. После 28 туров чемпионата Испании клуб из Сан-Себастьяна набрал 47 очков и занимает 6 место в турнирной таблице.