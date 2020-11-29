Полузащитник «Реала» Каземиро подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:2).

«Они начали игру лучше нас, забили гол, потом и второй. Они играли хорошо, а нам забить два мяча не удалось. В этом сезоне все команды теряют очки. Мы тоже теряем очки, но работаем над тем, чтобы избежать этого.

Ла лига в этом сезоне очень сложная, команда из нижней части таблицы способна доставить проблемы лидеру. Мы чемпионы, но должны побеждать от матча к матчу», — приводит слова Каземиро Marca.