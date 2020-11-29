Каземиро — о поражении от «Алавеса»: «В этом сезоне все команды теряют очки. «Реал» работает над тем, чтобы избежать этого»
Полузащитник «Реала» Каземиро подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:2).
«Они начали игру лучше нас, забили гол, потом и второй. Они играли хорошо, а нам забить два мяча не удалось. В этом сезоне все команды теряют очки. Мы тоже теряем очки, но работаем над тем, чтобы избежать этого.
Ла лига в этом сезоне очень сложная, команда из нижней части таблицы способна доставить проблемы лидеру. Мы чемпионы, но должны побеждать от матча к матчу», — приводит слова Каземиро Marca.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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