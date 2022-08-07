Кавани попал в сферу интересов «Валенсии»
Нападающий Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Испании. 35-летний уругваец попал в сферу интересов «Валенсии», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время станет игроком «Бока Хуниорс».
С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «МЮ». В СМИ писали об интересе к Кавани со стороны «Монцы», «Вильярреала» и дортмундской «Боруссии».
В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.
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3
|Атлетико
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
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7
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8
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9
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|0
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10
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11
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
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|Жирона
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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