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Сегодня, 23:02

Кавани попал в сферу интересов «Валенсии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Испании. 35-летний уругваец попал в сферу интересов «Валенсии», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время станет игроком «Бока Хуниорс».

С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «МЮ». В СМИ писали об интересе к Кавани со стороны «Монцы», «Вильярреала» и дортмундской «Боруссии».

В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

Эдинсон Кавани
ФК Валенсия
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