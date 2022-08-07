Кавани попал в сферу интересов «Валенсии»

Нападающий Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Испании. 35-летний уругваец попал в сферу интересов «Валенсии», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что форвард в ближайшее время станет игроком «Бока Хуниорс».

С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «МЮ». В СМИ писали об интересе к Кавани со стороны «Монцы», «Вильярреала» и дортмундской «Боруссии».

В прошедшем сезоне Кавани сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.