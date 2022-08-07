«Барселона» разгромила мексиканский «Пумас» и выиграла традиционный Кубок Гампера

В Барселоне состоялся традиционный матч за Кубок Гампера. «Барселона» разгромила мексиканский «УНАМ Пумас» со счетом 6:0.

В составе каталонского клуба дубль оформил Педри. Также забитыми мячами отметились Роберт Левандовски Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг и Френки де Йонг.

Изначально «Барселона» планировала провести матч против «Ромы», но римский клуб отказался от участия.

Данный трофей первые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного пятикратного президента-основателя «Барселоны» Жоана Гампера.