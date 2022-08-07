«Барселона» разгромила мексиканский «Пумас» и выиграла традиционный Кубок Гампера
В Барселоне состоялся традиционный матч за Кубок Гампера. «Барселона» разгромила мексиканский «УНАМ Пумас» со счетом 6:0.
В составе каталонского клуба дубль оформил Педри. Также забитыми мячами отметились Роберт Левандовски Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг и Френки де Йонг.
Изначально «Барселона» планировала провести матч против «Ромы», но римский клуб отказался от участия.
Данный трофей первые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного пятикратного президента-основателя «Барселоны» Жоана Гампера.
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12
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13
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|0
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14
|Эспаньол
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
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|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
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Хетафе – Атлетико
|- : -
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Бетис – Эльче
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