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7 августа, 23:09

«Барселона» разгромила мексиканский «Пумас» и выиграла традиционный Кубок Гампера

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» выиграла Кубок Гампера.
Фото ФК «Барселона».

В Барселоне состоялся традиционный матч за Кубок Гампера. «Барселона» разгромила мексиканский «УНАМ Пумас» со счетом 6:0.

В составе каталонского клуба дубль оформил Педри. Также забитыми мячами отметились Роберт Левандовски Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг и Френки де Йонг.

Изначально «Барселона» планировала провести матч против «Ромы», но римский клуб отказался от участия.

Данный трофей первые был разыгран в 1966 году по инициативе президента «Барселоны» Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного пятикратного президента-основателя «Барселоны» Жоана Гампера.

ФК Барселона
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