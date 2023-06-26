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«Кастилья» Рауля проиграла в плей-офф за выход в сегунду и продолжит выступать в третьем испанском дивизионе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вторая команда «Реала» проиграла «Эльденсе» в финале плей-офф за выход в испанскую сегунду.

В первом матче мадридцы на своем поле сыграли вничью (1:1). В ответной игре «Кастилья» вела со счетом 2:0 по ходу встречи, но не сумела удержать победу (3:3). Согласно регламенту испанского чемпионата, победителем плей-офф, несмотря на два ничейных результата, стал Эльденсе, который финишировал на более высоком месте по итогам сезона.

С 2019 года «Кастилью» возглавляет легенда «Реала» Рауль. Ранее сообщалось, что мадридцы рассматривают его в качестве одного из кандидатов на место главного тренера основной команды.

Рауль Гонсалес
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