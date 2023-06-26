«Кастилья» Рауля проиграла в плей-офф за выход в сегунду и продолжит выступать в третьем испанском дивизионе
Вторая команда «Реала» проиграла «Эльденсе» в финале плей-офф за выход в испанскую сегунду.
В первом матче мадридцы на своем поле сыграли вничью (1:1). В ответной игре «Кастилья» вела со счетом 2:0 по ходу встречи, но не сумела удержать победу (3:3). Согласно регламенту испанского чемпионата, победителем плей-офф, несмотря на два ничейных результата, стал Эльденсе, который финишировал на более высоком месте по итогам сезона.
С 2019 года «Кастилью» возглавляет легенда «Реала» Рауль. Ранее сообщалось, что мадридцы рассматривают его в качестве одного из кандидатов на место главного тренера основной команды.
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13
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|0-0
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14
|Кадис
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
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16
|Валенсия
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|0-0
|0
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17
|Альмерия
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
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|0
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19
|Лас-Пальмас
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
|- : -
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Хетафе – Барселона
|- : -
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
|- : -
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Вильярреал – Бетис
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