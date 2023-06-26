Хави до сих пор не продлил свой контракт из-за разногласий с «Барсой»
Главный тренер «Барселоны» Хави все еще не продлил контракт с командой и из-за разногласий по поводу зарплат своего штаба, пишет журналист Фернандо Поло.
По данным источника, специалист настаивает на том, чтобы повышение зарплаты получил каждый представитель его штаба. Однако руководство каталонцев не охотно идет на обсуждение этой теме.
Хави возглавляет «Барселону» в ноябре 2021 года. В прошлом сезоне он привел каталонцев к победе в Суперкубке Испании и чемпионате страны.
Положение команд
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Хоккей
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|И
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|Н
|П
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|О
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1
|Барселона
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|0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
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38 тур
|13.08
|00:00
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Алавес
|- : -
|13.08
|00:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|00:00
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
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