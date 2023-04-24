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Анчелотти: «Возвращение Месси в «Барселону» может быть прекрасно для ла лиги»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Месси может делать все, что захочет. «Барселона» — тоже. Для меня это не проблема. Мне нравится Месси как игрок. Для испанской лиги это может быть прекрасно», — приводит слова Анчелотти As.

20 апреля появилась информация, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

Карло Анчелотти
Лионель Месси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 30 24 4 2 54-9 76
2
 Реал 30 20 5 5 63-24 65
3
 Атлетико 30 18 6 6 47-22 60
4
 Р. Сосьедад 30 16 6 8 39-29 54
5
 Бетис 30 14 6 10 39-33 48
6
 Вильярреал 30 14 5 11 39-30 47
7
 Атлетик 30 13 7 10 42-30 46
8
 Осасуна 30 11 8 11 28-32 41
9
 Мальорка 30 11 7 12 29-31 40
10
 Р. Вальекано 30 10 10 10 36-36 40
11
 Жирона 30 10 8 12 44-43 38
12
 Севилья 30 10 8 12 37-45 38
13
 Сельта 30 9 9 12 36-42 36
14
 Вальядолид 30 10 5 15 26-48 35
15
 Кадис 30 7 11 12 23-42 32
16
 Хетафе 30 7 10 13 28-39 31
17
 Альмерия 30 8 6 16 36-52 30
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 Валенсия 30 8 6 16 32-36 30
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 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
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Кадис – Осасуна
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Бетис – Р. Сосьедад
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26.04 20:30
Атлетико – Мальорка
 - : -
26.04 20:30
Хетафе – Альмерия
 - : -
26.04 23:00
Сельта – Эльче
 - : -
26.04 23:00
Р. Вальекано – Барселона
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Валенсия – Вальядолид
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