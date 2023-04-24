Анчелотти: «Возвращение Месси в «Барселону» может быть прекрасно для ла лиги»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Месси может делать все, что захочет. «Барселона» — тоже. Для меня это не проблема. Мне нравится Месси как игрок. Для испанской лиги это может быть прекрасно», — приводит слова Анчелотти As.

20 апреля появилась информация, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.