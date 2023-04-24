«Атлетико» сыграет с «Мальоркой» в особенной сине-белой форме в честь 120-летия клуба

«Атлетико» в особенной форме проведет матч с «Мальоркой» в 31-м туре испанской ла лиги.

В день матча мадридцы отметят 120-летие клуба. В честь этого события команда сыграет в особой сине-белой форме, которая вдохновлена первыми вариантами формы в истории «Атлетико».

Игра между «Атлетико» и «Мальоркой» состоится в Мадриде 26 апреля. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.