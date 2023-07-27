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Беллингем — о дебютном голе за «Реал»: «Я просто хочу наслаждаться каждым днем»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своем забитом голе в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Я счастлив. Мои товарищи по команде позволили мне чувствовать себя в полной безопасности. Гол в стиле Зидана или Рауля? Нет, это гол в стиле Беллингема. Я не ставлю себе планку по числу голов. Я забил первый, я хочу забить второй, потом третий. Я многому учусь у всех игроков, я просто хочу наслаждаться каждым днем», — цитирует Беллингема Marca.

В следующем товарищеском матче «Реал» сыграет против «Барселоны» (30 июля), а «Манчестер Юнайтед» встретится с дортмундской «Боруссией» (31 июля).

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Джуд Беллингем
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