Беллингем — о дебютном голе за «Реал»: «Я просто хочу наслаждаться каждым днем»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своем забитом голе в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Я счастлив. Мои товарищи по команде позволили мне чувствовать себя в полной безопасности. Гол в стиле Зидана или Рауля? Нет, это гол в стиле Беллингема. Я не ставлю себе планку по числу голов. Я забил первый, я хочу забить второй, потом третий. Я многому учусь у всех игроков, я просто хочу наслаждаться каждым днем», — цитирует Беллингема Marca.

В следующем товарищеском матче «Реал» сыграет против «Барселоны» (30 июля), а «Манчестер Юнайтед» встретится с дортмундской «Боруссией» (31 июля).