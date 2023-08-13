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Сегодня, 01:05

Анчелотти — про Милитао: «У него растяжение связок колена. Выглядит не очень хорошо»

Анчелотти заявил, что Милитао получил травму колена в матче против «Атлетика»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии защитника Эдера Милитао после матча 1-го тура ла лиги против «Атлетика» (2:0).

Милитао получил травму и был заменен на 50-й минуте. Он покинул поле в слезах.

«У него растяжение связок колена. Выглядит не очень хорошо. В ближайшие часы мы проведем обследование. Надеюсь, ничего серьезного», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

«Реал» во 2-м туре ла лиги 19 августа сыграет с «Альмерией». «Атлетик» в этот же день встретится с «Осасуной».

Карло Анчелотти
ФК Реал
0
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Голы Родриго и Беллингема принесли «Реалу» победу над «Атлетиком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
4
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
5
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
7
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
8
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
9
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
13
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
14
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
15
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
16
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
17
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
18
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
19
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 2
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 1 : 1
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 1 : 1
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 0 : 2
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
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Хетафе – Барселона
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