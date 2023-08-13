Анчелотти — про Милитао: «У него растяжение связок колена. Выглядит не очень хорошо»
Анчелотти заявил, что Милитао получил травму колена в матче против «Атлетика»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии защитника Эдера Милитао после матча 1-го тура ла лиги против «Атлетика» (2:0).
Милитао получил травму и был заменен на 50-й минуте. Он покинул поле в слезах.
«У него растяжение связок колена. Выглядит не очень хорошо. В ближайшие часы мы проведем обследование. Надеюсь, ничего серьезного», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.
«Реал» во 2-м туре ла лиги 19 августа сыграет с «Альмерией». «Атлетик» в этот же день встретится с «Осасуной».
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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38 тур
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 2
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|1 : 1
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|1 : 1
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|0 : 2
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Хави Гуэрра
Валенсия
|1
|
|
Муктар Диакаби
Валенсия
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|1
|0
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|0
|1
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