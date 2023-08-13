У защитника «Реала» Милитао подозрение на повреждение крестообразной связки. Ранее такую же травму получил Куртуа
У защитника «Реала» Милитао подозрение на повреждение крестообразной связки
Защитник «Реала» Эдер Милитао мог повредить крестообразную связку колена в матче против «Атлетика» (2:0) в первом туре ла лиги, сообщает Marca.
25-летнего бразильца из-за травмы заменили на 50-й минуте встречи. Тренер мадридцев Карло Анчелотти заявил, что травма Милитао «выглядит не очень хорошо».
Ранее «Реал» на долгий срок потерял голкипера Тибо Куртуа, у которого диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.
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|
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|1
|0
|0
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|3
|
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|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Р. Сосьедад
|1
|0
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|0
|1-1
|1
|
8
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 2
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|1 : 1
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|1 : 1
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|0 : 2
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Хави Гуэрра
Валенсия
|1
|
|
Муктар Диакаби
Валенсия
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|1
|0
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|0
|1
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