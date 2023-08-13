У защитника «Реала» Милитао подозрение на повреждение крестообразной связки. Ранее такую же травму получил Куртуа

У защитника «Реала» Милитао подозрение на повреждение крестообразной связки

Защитник «Реала» Эдер Милитао мог повредить крестообразную связку колена в матче против «Атлетика» (2:0) в первом туре ла лиги, сообщает Marca.

25-летнего бразильца из-за травмы заменили на 50-й минуте встречи. Тренер мадридцев Карло Анчелотти заявил, что травма Милитао «выглядит не очень хорошо».

Ранее «Реал» на долгий срок потерял голкипера Тибо Куртуа, у которого диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.