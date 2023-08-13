Голы Родриго и Беллингема принесли «Реалу» победу над «Атлетиком»

«Реал» на выезде обыграл «Атлетик» в матче первого тура чемпионата Испании-2023/24 — 2:0.

Первый гол в игре забил нападающий мадридцев Родриго на 28-й минуте. Полузащитник команды Джуд Беллингем на 36-й минуте удвоил преимущество «Реала». Он забил в дебютном официальном матче за команду.

«Реал» во 2-м туре ла лиги 19 августа сыграет с «Альмерией». «Атлетик» в этот же день встретится с «Осасуной».