Карим Бензема сдал положительный тест на коронавирус

«Реал» объявил о положительном тесте на коронавирус у нападающего Карима Бензема.

33-летний француз сдал положительный тест после того, как вернулся в расположение клуба из отпуска после Евро-2020.

Official Announcement: Karim Benzema#RealMadrid — Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) July 23, 2021

В сезоне-2020/21 Бензема провел 46 матчей за «Реал», на его счету 30 голов и 9 результативных передач. На Евро-2020 форвард дошел со сборной Франции до 1/8 финала турнира, где уступил Швейцарии (3:3; 4:5 — по пенальти).