Карим Бензема сдал положительный тест на коронавирус
12:37
«Реал» объявил о положительном тесте на коронавирус у нападающего Карима Бензема.
33-летний француз сдал положительный тест после того, как вернулся в расположение клуба из отпуска после Евро-2020.
Official Announcement: Karim Benzema#RealMadrid— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) July 23, 2021
В сезоне-2020/21 Бензема провел 46 матчей за «Реал», на его счету 30 голов и 9 результативных передач. На Евро-2020 форвард дошел со сборной Франции до 1/8 финала турнира, где уступил Швейцарии (3:3; 4:5 — по пенальти).
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/en/news/2021/07/23/official-announcement-karim-benzema?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=organico
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