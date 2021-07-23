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Карим Бензема сдал положительный тест на коронавирус

12:37
Карим Бензема. Фото AFP
Карим Бензема. Фото AFP
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«Реал» объявил о положительном тесте на коронавирус у нападающего Карима Бензема.

33-летний француз сдал положительный тест после того, как вернулся в расположение клуба из отпуска после Евро-2020.

В сезоне-2020/21 Бензема провел 46 матчей за «Реал», на его счету 30 голов и 9 результативных передач. На Евро-2020 форвард дошел со сборной Франции до 1/8 финала турнира, где уступил Швейцарии (3:3; 4:5 — по пенальти).

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/en/news/2021/07/23/official-announcement-karim-benzema?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=organico

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Иван Торопцев все материалы автора

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