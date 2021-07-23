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Зозуля близок к переходу в клуб из испанской сегунды

19:19
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Нападающий Роман Зозуля может продолжить выступления в испанской сегунде. По информации журналиста радио COPE Даниэля Асенхо, 31-летний украинец близок к переходу в испанский «Алькоркон».

Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Последним клубом Зозули был «Альбасете», за который он играл с 2017-го года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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