Зозуля близок к переходу в клуб из испанской сегунды
19:19
Нападающий Роман Зозуля может продолжить выступления в испанской сегунде. По информации журналиста радио COPE Даниэля Асенхо, 31-летний украинец близок к переходу в испанский «Алькоркон».
Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
Последним клубом Зозули был «Альбасете», за который он играл с 2017-го года. В составе испанского клуба 31-летний футболист провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.
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