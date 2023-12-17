Канселу опроверг слухи о том, что игроки «Барселоны» не воспринимают тренерские идеи Хави

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу опроверг слухи о том, что футболисты клуба не воспринимают тренерские идеи Хави.

«Мы все поддерживаем Хави. Забудьте, что говорит пресса, я говорю вам правду, как о себе, так и о товарищах по команде. Он удивительный человек и легенда! Хави всегда ищет то, что будет полезным для команды. С ним крайне приятно работать», — цитирует Канселу Managing Barca.

«Барселона» потерпела поражения в двух последних матчах. Каталонцы уступили «Жироне» (2:4) в 16-м туре ла лиги и «Антверпену» (2:3) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.

С 34 очками «Барселона» занимает четвертое место в чемпионате Испании.