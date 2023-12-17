Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:07

Канселу опроверг слухи о том, что игроки «Барселоны» не воспринимают тренерские идеи Хави

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу опроверг слухи о том, что футболисты клуба не воспринимают тренерские идеи Хави.

«Мы все поддерживаем Хави. Забудьте, что говорит пресса, я говорю вам правду, как о себе, так и о товарищах по команде. Он удивительный человек и легенда! Хави всегда ищет то, что будет полезным для команды. С ним крайне приятно работать», — цитирует Канселу Managing Barca.

«Барселона» потерпела поражения в двух последних матчах. Каталонцы уступили «Жироне» (2:4) в 16-м туре ла лиги и «Антверпену» (2:3) в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов.

С 34 очками «Барселона» занимает четвертое место в чемпионате Испании.

Жоау Канселу
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
Читайте также
«Россия 25» обыграла Белоруссию в матче Кубка Первого канала
Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Установлена причастность 11 человек к потасовке у рынка «Садовод»
Путин указал на желание Запада развалить Россию после распада СССР
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Популярное видео
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналдо может продать «Вальядолид» и «Крузейро»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 16 11 1 4 32-16 34
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Хетафе 17 6 7 4 21-20 25
9
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
10
 Валенсия 17 5 5 7 18-22 20
11
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 16 2 7 7 20-24 13
17
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
18
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 1 : 0
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 0 : 3
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 1 : 1
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 - : -
17.12 23:00
Реал – Вильярреал
 - : -
18.12 23:00
Жирона – Алавес
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 10
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 14 1 0
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости