Роналдо может продать «Вальядолид» и «Крузейро»

Легендарный футболист Роналдо заявил, что может продать бразильский «Крузейро» и испанский «Вальядолид». Он является президентом этих клубов.

«Не могу сказать, что и дальше буду оставаться в этих клубах. Переезды из одной страны в другую были утомительными, но пока мне все еще нравится руководить клубами», — цитирует Роналдо Globo.

По итогам сезона «Крузейро» занял 14-е место в чемпионате Бразилии. «Вальядолида» занимает вторую строчку в испанской Сегунде.