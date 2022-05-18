Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в один из российских клубов.

«В каком российском клубе может заиграть? Не знаю, я же не тренер и не президент. Тут уже кто заинтересуется и захочет ли он сам. Насколько я знаю, ему давно поступали предложения из России, и он почему-то отказывался. Поэтому, может, и сейчас откажется», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Контракт россиянина с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года, соглашение не будет продлено. Таким образом, в другой клуб он сможет перейти на правах свободного агента.

В текущем сезоне 31-летний Черышев провел за «Валенсию» 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.